La recherche des vols explose suivant le programme de la tournée mondiale de BTS

ⓒ Getty Images Bank

Les Bangtan Boys ont terminé avec succès leur tournée baptisée « LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF » aux Etats-Unis et au Brésil.





A chaque concert, BTS remplit un stade géant qui peut accueillir en moyenne 50 000 spectateurs. Et des centaines de milliers de places sont vendues en seulement quelques minutes après l’ouverture de la billetterie.





Afin de satisfaire cette demande grandissante, son agence Big Hit Entertainment a ajouté trois spectacles supplémentaires dont les ventes de tickets se sont elles aussi envolées en moins de dix minutes.





Une fois leur place en poche, les fans affluent sur les sites de réservation de vols et d’hôtels car la plupart d’entre eux voyagent d’un pays à l’autre en suivant leurs idoles. Par exemple, la consultation des vols à destination de São Paulo, au Brésil, a augmenté de 392 % à l’approche du jour J.





Les Army n’hésitent pas à camper plusieurs heures voire plusieurs jours autour du lieu du spectacle dans l’espoir de mieux apercevoir les sept garçons sud-coréens.