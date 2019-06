Six grands interprètes de trot donnent un concert collectif

Date : le 22 juin 2019

Lieu : KBS Arena à Séoul





Six vedettes du trot se réuniront pour le plus grand plaisir des fans de cette musique unique en Corée du Sud, particulièrement appréciée des plus âgés.





Le line-up est partagé entre quatre hommes et deux femmes. Chez les messieurs, il y a Seol Woon-do, Jin Sung, Park Sang-chul et Shin Yu qui ont entre 36 et 60 ans. Chez les dames, on peut trouver la reine du live Kim Yong-im et la diva du trot Lee Ja-yeong, qui ont fait leurs débuts respectifs en 1984 et en 1986.





Ces chanteurs de différentes générations et de différents styles pourront créer des effets de synergie pour un spectacle exceptionnel.