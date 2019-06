Un entrepreneur japonais métamorphose sa ville natale en site touristique

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, un fondateur d’entreprise a transformé sa ville natale en destination touristique prisée en y construisant un musée.





Il s’agit du musée d'art Otsuka, situé à Naruto, une ville dans le sud du pays. Un établissement qui a vu le jour en 1998 à l’occasion du 75e anniversaire de la firme pharmaceutique du même nom. L’entrepreneur Masahito Otsuka a imaginé ce projet afin de développer la ville où il a passé son enfance.





C’est le premier musée du monde spécialisé dans la reproduction de chefs d’œuvres sur céramique. Grâce à ce matériel, les tableaux ne se détériorèrent pas avec le temps et il est possible de les toucher et de les prendre en photo.





Les visiteurs peuvent contempler jusqu'à un millier d’ouvrages inspirés de l’art occidental, en taille réelle, comme la Joconde, Guernica et la fresque du plafond de la chapelle Sixtine. Le musée jouit d'une grande popularité avec près de 420 000 visites l’an dernier.