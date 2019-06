Blue Communication, une société spécialisée dans l’enseignement du codage

© BLUECOMMUNICATION

Ayant vu le jour en 2013, la société sud-coréenne Blue Communication est en fait plus connue sous le nom de « AsomeIT », sa marque de produits éducatifs à l’apprentissage du codage. Son PDG Chung Hee-yong a créé Blue Communication pour rendre l’apprentissage du codage plus facile et plus amusant.





© BLUECOMMUNICATION

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le codage, le codage est ce qui permet de créer des logiciels, des applications et des sites Web. C’est un moyen important de diriger la quatrième révolution industrielle, de cultiver la pensée informatique, la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Mais pour le codage de logiciel, il est nécessaire de comprendre le principe de programmation, de maîtriser son langage et de combiner diverses instructions de manière logique. Un processus plutôt difficile à acquérir.