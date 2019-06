Possibilité d’un allongement de l’âge de la retraite

© YONHAP News

Le ministre des Finances et également vice-Premier ministre chargé de l’économie, Hong Nam-ki, a récemment déclaré que le moment était venu de discuter du relèvement de l’âge de la retraite, ce qui a provoqué l’ouverture d’un débat sur l’extension de l’âge légal de la retraite, actuellement fixée à 60 ans. Il a aussi indiqué que le gouvernement allait indiquer sa position dans le courant du mois.

Le sujet de l’allongement de l’âge de la retraite est un enjeu majeur pour la Corée du Sud, car actuellement, le pays est confronté à un changement démographique rapide. Le nombre de ceux de moins de 50 ans est en baisse, alors que ceux de plus est en augmentation. Pire ceux de plus de 60 ans devraient augmenter de 540 000 personnes chaque année, tandis que ceux entre 15 à 49 ans diminuer de 340 000 en moyenne annuelle. Cela signifie donc que la population active diminue et que le nombre de retraités augmente rapidement. Et la situation devrait un peu plus s’aggraver dans les années à venir du fait du nombre croissant de baby-boomers, ceux nés entre 1955 et 1964, à partir en retraite. Sur le plan économique surtout, le taux de natalité chroniquement bas et le nombre croissant de personnes âgées qui arrêtent de travailler vont inévitablement alourdir les charges de la société.