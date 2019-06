Beethoven qui lit la peinture : Manet vs Monet

Le Centre culturel de Busan présentera le 28 juin un programme fusionnant la musique et la peinture.





Intitulé « Beethoven qui lit la peinture », cette série ayant démarré en 2010 permet aux spectateurs d’admirer en même temps des tableaux célèbres et d’écouter de la musique. S’y ajoutent en fond sonore les commentaires d’un curateur.





Le thème de cette séance sera l’impressionnisme représenté par Edouard Manet et Claude Monet. Un mouvement pictural qui s’est manifesté au 19e siècle et qui refuse les techniques conventionnelles, sources d’inspiration depuis la Renaissance, afin d’exprimer des moments précis via les couleurs et les lumières. Les principaux impressionnistes sont Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Paul Gauguin et Vincent van Gogh.





Les spectateurs pourront apprécier des œuvres représentatives de l’impressionnisme, accompagnés des commentaires d’un curateur et de l’interprétation d’un ensemble de musique classique.





Date : le 28 juin 2019

Lieu : Centre culturel de Busan

Site : http://www.bscc.or.kr/