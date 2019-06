Ditto rencontre l'orchestre symphonique de Goyang

L’ensemble Ditto a démarré en 2007 sous le nom de « Ditto Project » dans le but de partager la musique classique avec le plus grand nombre de personnes possible. Pour cela, en plus de ses représentations en salles, il s’est produit dans des clubs du quartier de Hongdae à Séoul ou encore dans la rue.





Le festival Ditto se terminera après son dernier concert qui aura lieu le 29 juin au Centre d’art Aram Nuri de Goyang, en compagnie de l'orchestre symphonique de Goyang.





Lors de cette représentation, les membres de l’ensemble, l’altiste Richard Yongjae O ' Neill et le violoniste Yu Chien Tseng, joueront avec le violoncelliste James Kim et l’orchestre.





Le répertoire sera comme suit : « Ouverture 1812 op. 49 » de Tchaïkovski, « Carmen Fantasy » de Waxman, « Concerto pour violoncelle n°1 » de Saint-Saëns et « Harold en Italie » de Berlioz.





Date : le 29 juin 2019

Lieu : Centre d’art Aram Nuri de Goyang

Site : http://www.artgy.or.kr