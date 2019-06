KCON USA se tiendra en juillet au Madison Square Garden à New York

KCON USA est de retour pour le plus grand plaisir des fans de k-pop aux Etats-Unis. D’après son organisateur CJ ENM, l’édition du KCON aura lieu les 6 et 7 juillet au Madison Square Garden (MSG) à New York.





C’est la première fois que cet événement culturel sud-coréen, le plus grand du genre, se tiendra dans cet endroit emblématique de Big Apple.





Organisé depuis 2012, KCON réunit chaque année des milliers de fans des artistes sud-coréens. Au-delà de la musique, la culture, la gastronomie, la mode ou encore le cinéma y sont présentés à travers divers ateliers, événements et concerts.





Au total, 12 groupes d’idoles ont confirmé leur participation comme NU’EST, IZ*ONE, TXT, SEVENTEEN, AB6IX et fromis_9.