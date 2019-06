Le concert collaboratif entre Hyukoh et Suchmos ne verra pas le jour

Deux groupes représentant la musique indé de Corée du Sud et du Japon avaient prévu de se produire ensemble. Ce sont les groupes sud-coréen Hyukoh et japonais Suchmos qui comptent respectivement quatre et six musiciens.





Ayant fait leurs débuts à un an d’intervalle, à savoir en 2014 et en 2013, les deux jeunes groupes sont acclamés non seulement par la critique mais aussi par le public.

Pourtant, ce projet inédit sud-coréano-japonais ne verra pas le jour, le concert ayant été annulé suite à des soucis de santé de HSU, l’un des six membres de Suchmos, dont le nom est tiré du surnom de Louis Armstrong.





Le bassiste du groupe japonais a été hospitalisé en urgence pour suivre un examen médical complet. L’intégralité du prix des billets sera remboursée sur les différents sites de réservation.