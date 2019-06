BIOARA, société spécialisée dans le cordyceps

© PANGDESIGN

BIOARA est une petite société spécialisée dans le développement, la production et la distribution de « dongchunghacho » ou encore en français de cordyceps, une variété particulière de champignons reconnus pour ses qualités médicinales uniques

Le mot coréen « ara » signifie en français mer et BIOARA pourrait se traduire par « mer de vie ». Ce nom représente en quelque sorte l’envie de la société d’aider les gens à rester plus jeunes, en meilleure santé et de profiter d’une longue vie.

Depuis sa fondation, BIOARA est la seule entreprise de Corée du Sud à prendre en charge l’ensemble du processus de développement, de culture, de production, de transformation, de distribution et d’exportation de semences de cordyceps. Un champignon unique reconnu pour aider à renforcer le système immunitaire, mais qui a aussi des effets anticancéreux, anti-inflammatoires et de désintoxication.





