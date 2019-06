Le compte bancaire furtif

© Getty Images Bank

Avez-vous déjà entendu parler du « compte bancaire furtif » ? En fait, le terme « furtif » fait référence ici au fait d’être caché aux yeux des autres, et il s’inspire des avions de chasse furtifs qui réussissent à ne pas être détectés des radars.

Plus simplement pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, un compte bancaire qualifié de furtif est un compte qui ne peut pas être utilisé, de quelque mesure que ce soit, par Internet ou par tout autre appareil mobile, et ses utilisateurs ne peuvent effectuer des transactions que directement au guichet d’une banque. C’est pourquoi il est aussi appelé compte secret.

Ce genre de compte a vu le jour en 2007, à une époque où les escroqueries au téléphone, encore appelé hameçonnage par téléphone, étaient monnaie courante. Son objectif était d’assurer une plus grande sécurité financière. A ses débuts, il n’a pas être très bien accueilli, car il n’était pas très pratique. En effet tout utilisateur devait se déplacer en personne à sa banque pour déposer ou retirer de l’argent. Mais quand des rumeurs ont circulé disant que le compte furtif était utile pour gérer discrètement des réserves d’argent, son nombre d’utilisateurs a vu une augmentation.

Aujourd’hui, ce compte est de plus en plus utilisé comme moyen pour économiser de l’argent ou bien encore il est utilisé comme réserve d’argent d’urgence parce que son utilisation est plus simple que les comptes d’épargne et l’argent est disponible plus facilement.

Ces deux dernières années, le nombre de clients à posséder ce genre de compte a augmenté de plus de 10 %, alors que dans la même période de plus en plus de services financiers rapides et pratiques ont aussi vu le jour.