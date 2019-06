Dilemme pour les entreprises sud-coréennes

© YONHAP News

De plus en plus d’entreprises sud-coréennes se retrouvent prises en plein milieu de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Il faut en effet savoir que les deux pays se livrent à un bras de fer pour conduire la technologie de cinquième génération. Dans cette guerre des technologies, l’objectif de Washington est de mettre hors-jeu le fabricant chinois Huawei du réseau 5G, et pour y parvenir, il devrait probablement mettre sur liste noire les entreprises qui refusent de se joindre à sa campagne anti-Huawei.

Toutefois, il faut voir cette dispute entre les deux grandes puissances, non pas un simple conflit de déséquilibre commercial, mais plutôt comme une guerre de suprématie au niveau économique, technologique et sécuritaire. Le déséquilibre commercial n’est qu’un prétexte et tous les pays et toutes les grandes entreprises internationales vont devoir se positionner et choisir un camp.