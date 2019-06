Concert de Song Young-joo & Sunny Kim

La chanteuse de jazz Song Young-joo et la pianiste de jazz Sunny Kim donneront un concert à l’occasion du lancement de leur album « Tribute ».





Song Young-joo est l’une des principales chanteuses de jazz sud-coréennes qui est actuellement professeure à la faculté de musique de l'université de Melbourne en Australie. Sunny Kim, de son côté, a mené diverses collaborations avec plusieurs artistes tels que Yang Hui-eun, Jo Sumi et le groupe de k-pop EXO.





Cet opus contient dix chansons dédiées à de nombreux musiciens qui font leur propre musique et à tous les jeunes qui poursuivent leurs efforts sans se plaindre pour accomplir leur rêve.





Tous ces titres ont été composés ou écrits par des compositrices ou des parolières, y compris Song et Kim. Et ce pour rendre hommage aux « femmes » dans l’histoire du jazz comme Peggy Lee, Dorothy Field et Ann Runnel.





Date : le 6 juillet 2019

Lieu : JCC Art Center à Séoul

Site : http://www.jeijcc.org/