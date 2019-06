« Ma femme démunie » de Hyun Jin-geon

ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Le narrateur-protagoniste, un certain K, est un jeune homme qui consacre toute son énergie et tout son temps à la lecture et à l’écriture dans l’espoir de devenir un jour un grand écrivain. Il ne gagne presque rien et c’est sa femme qui assure la subsistance du ménage en mettant en gage les vêtements et les meubles qu’elle a apportés lorsqu’ils se sont mariés.









Me livrant nuit et jour à la lecture non rémunérée et à la création sans valeur, je ne savais pas si nous avions suffisamment de riz ou de bois de chauffage. C’est grâce à ma femme que nous pouvions de temps en temps goûter des plats délicieux et que nous n’avions pas l’air minable.





나는 보수없는 독서와 가치 없는 창작으로

해가 지고 날이 새며

쌀이 있는지 나무가 있는지 망연케 몰랐었다.

그래도 때때로 맛난 반찬이 상에 오르고

입은 옷이 추하지 아니함은 전혀 아내의 힘이었다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Son épouse n’est pas une femme moderne qui se rallie aux idées radicales de l’époque. Elle s’engage à soutenir les valeurs psychologiques que son mari poursuit et se sacrifie pour la famille. A travers cette nouvelle intitulée « Ma femme démunie », l’auteur nous dit que les difficultés financières du couple peuvent être surmontées grâce à l’amour entre K et son épouse et à leur recherche du bien-être psychologique.









— J’aimerais vite faire une belle carrière pour pouvoir vous acheter une paire de chaussures en soie... soupirai-je.

— Vous aurez du succès bientôt ! dit-elle.

— Vous le pensez vraiment ? demandai-je.

— Bien sûr que oui ! affirma-t-elle.

« Oh, mon ange qui me réconforte et me soutient ! »

Alors que j’exprimais silencieusement ma gratitude, je la saisis par la taille avec mes bras et la serrai contre moi.





“나도 어서 출세를 하여 비단신 한 켤레쯤은 사주게 되었으면 좋으련만...“

“네에? 얼마 안되어 그렇게 될 것이야요“

“정말 그럴것 같소?”

“그러먼요. 그렇고 말고요”





아직 아무도 인정해주지 않은 무명작가인 나를

다만 저 하나가 깊이깊이 인정해준다.

그러기에 그 강한 물질에 대한 본능적 욕구도 참아가며

오늘날까지 몹시 눈살을 찌푸리지 아니하고

나를 도와준 것이다.





‘아아... 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여’





마음속으로 이렇게 부르짖으며

두 팔로 덥석 아내의 허리를 잡아

내 가슴에 바짝 안았다.









Auteur :

Hyun Jin-geon est né à Daegu, dans la province de Gyeongsang du Nord, en 1900 et décédé en 1943. Il fait ses débuts littéraires en publiant la nouvelle « Fleur sacrifiée » dans la revue littéraire Gaebyeok ou Grand commencement.