Les mélodies de Seodo

Yi Gwang-su est à la fois connu pour ses grandes œuvres littéraires et pour sa collaboration avec l’occupant japonais pendant la domination coloniale. Il est pourtant indéniable qu’il a joué un rôle déterminant dans la naissance et le développement de la littérature moderne en Corée. Cet écrivain controversé portait le nom de Yi Bo-gyeong quand il était enfant. Il est dit qu’il a pris le nom de Shin Gwang-su, un érudit de la dynastie Joseon qui a écrit le célèbre poème « Gwansanyungma » ou « Les montagnes et les chevaux de guerre ». Yi était tellement impressionné par ce poème qu’il a même décidé de s’approprier le prénom de son auteur.





Egalement connu sous son nom de plume « Seokbuk », Shin Gwang-su a remporté la deuxième place lors d’un concours de recrutement de hauts fonctionnaires avec justement le fameux poème. Il a été fortement inspiré par l’œuvre du poète chinois Du Fu.





L’adaptation musicale de « Gwansanyungma » était chantée dans diverses régions, mais seule la version de la région du nord-ouest de la péninsule coréenne, appelée « Seodo », comme les provinces de Pyongan et de Hwanghae en Corée du Nord, subsiste de nos jours.





