Première visite d’un président chinois en Corée du Nord depuis 14 ans

Le président chinois Xi Jinping est aujourd’hui à Pyongyang pour une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une rencontre qui se déroule quelques jours seulement avant le sommet du G20, prévu le 28 et le 29 juin à Osaka ; un G20 qui permettra d’organiser, en marge des négociations principales, des sommets entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi qu’entre la Corée du Sud et la Chine. Dès la fin de la rencontre d’Osaka, une rencontre entre le président Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump est aussi prévue à Séoul.

« Le président chinois semble avoir estimé qu’il était urgent de se rendre en Corée du Nord, et l’annonce de sa visite à Pyongyang a surpris. Même si le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué quatre déplacements officiels dans l’empire du Milieu depuis l’année dernière, son homologue Xi Jinping ne cessait de repousser sa propre visite au Nord, sans doute parce qu’il prenait en considération plusieurs facteurs, dont le dialogue entre Pyongyang et Washington. Xi semble avoir soudainement décidé d’aller en Corée du Nord juste avant le sommet du G20, dans l’objectif d’obtenir une nouvelle carte de négociation qu’il pourrait amener ensuite au sommet du G20 la semaine suivante », explique Chung Dae-jin, professeur à l’Institut pour la réunification, à l’université Ajou. Il analyse pour Trait d’Union cette diplomatie des sommets.