L’enseignement des sciences et des technologies en Corée du Nord

Une équipe de trois étudiants de l’Université de Technologie de Kim Chaek en Corée du Nord s’est classé en 8e position lors d’un concours international de programmation qui s’est tenu en avril au Portugal. Organisé par une association américaine de programmation informatique, cet évènement a vu s’affronter des étudiants venus des meilleures universités du monde entier. Ils devaient résoudre le plus vite possible les problèmes informatiques très complexes qui leur étaient posés. Quelques 3 200 universités, représentant 110 pays, ont participé ; et 135 équipes, venues de 47 pays différents, sont parvenues jusqu’en finale. Parmi elles, deux universités sud-coréennes, l’Université nationale de Séoul et le KAIST, l’Institut coréen de sciences et de technologies, se sont respectivement classées à la 7e et la 21e position. Le classement en huitième position des étudiants nord-coréens est donc remarquable : ils ont réussi à faire jeu égal avec les universités les plus prestigieuses de la planète.

« La Corée du Nord a participé à plusieurs compétitions scientifiques internationales. Ses étudiants ont concouru pour la première fois à une Olympiade internationale de mathématiques en 1990. En 2015, une équipe nord-coréenne décrochait la 5e place du concours – le meilleur résultat jamais obtenu par la Corée du Nord. En interne, le Nord organise des compétitions à l’échelle nationale, afin d’identifier ses prodiges en math. Il cherche ainsi à repérer ses meilleurs étudiants afin de les former de façon intensive », explique Chung Eun-chan, réfugiée nord-coréenne et professeure à l’Institut pour l’éducation pour la réunification à Séoul. Elle nous parle d’enseignement de sciences et de technologie en Corée du Nord.