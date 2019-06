La Fête de la musique s’invite à Séoul

La Fête de la musique de Seodaemun, un arrondissement situé au nord du fleuve Han traversant Séoul qui accueille notamment l’ambassade de France en Corée du Sud, accompagne chaque année l’arrivée de l’été aux sons de musiciens prometteurs ou confirmés. Afin de célébrer cette grande fête « à la française », toute une série d’événements sont organisés du 21 au 23 juin pour le plus grand plaisir des mélomanes et des gourmands. C’est un moment convivial où la communauté française et les sud-Coréens se mélangent gaiement autour de spécialités culinaires de l’Hexagone tout en appréciant des concerts gratuits en plein air.





Pour ouvrir les festivités, M. Fabien Penone, l’Ambassadeur de France en Corée, et M. Mun Seok-jin, le maire de Seodaemun, ont inauguré la « rue de France », nom d’honneur donné à la rue devant l’ambassade de France à Séoul. A l’issue de cette cérémonie, les visiteurs ont pu découvrir un marché artisanal dans les rues de Hapdong, le premier du genre dans le cadre de la Fête de la musique.





ⓒ Institut français de Séoul

De nombreux restaurateurs participaient également à l’événement en proposant des mini-concerts tandis que la chorale du Lycée français de Séoul accompagnait mélodieusement cette fin d’après-midi. Tout le week-end, la communauté française et les jeunes du quartier de Sinchon se sont donné rendez-vous pour assister à une série de concerts variés dans une ambiance très « french touch » avec le duo électro-pop Haute, le DJ internationalement renommé Tez Cadey et le chanteur multi-instrumentiste Voyou qui sont venus tout spécialement de France. Une flopée d’artistes sud-coréens de talent était également à l’affiche pour fêter la musique et la belle amitié qui unit la France et la Corée du Sud.