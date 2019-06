100 ans du cinéma coréen : Park Chan-wook

ⓒ YONHAP News

Cette semaine, nous consacrons notre troisième volet à Park Chan-wook. Ce passionné de cinéma a d’abord étudié la philosophie. C’est le film « Sueurs froides » de Hitchcock qui a fait naître cette passion et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce film a eu un grand effet sur son avenir puisqu’il est devenu réalisateur… Mais c’est aussi au cours de cette séance de cinéma qu’il a rencontré celle qui deviendra son épouse.





Malgré le fait qu’on reconnaisse aujourd’hui son talent, il faut savoir que son tout premier film en 1992, « La lune est le rêve du soleil », a été un véritable flop commercial. Cinq ans plus tard, son second film, « Three Members », ne connaît pas beaucoup d’entrées, mais n’est pas non plus un énorme échec comme le premier.









Park tente de financer son projet noir, « Vengeance is Mine », ce qui lui fait craindre de ne plus avoir la possibilité de réaliser des films… En attendant, il fait un court métrage retraçant l’effondrement d’un centre commercial dans lequel il critique l’égoïsme des familles des victimes. Ce film sera finalement sélectionné pour le Festival de Clermont-Ferrand.

En 2000, il réalise en collaboration avec le réalisateur Lee Mu-young l’adaptation du roman « DMZ » de Park Sang-yun, « Joint Security Area ». C’est un énorme succès et ce film est connu comme le deuxième plus gros succès de l’histoire du cinéma coréen à l’époque. Park voit enfin son nom être reconnu. Grâce au succès de « Joint Security Area », il peut enfin financer ce projet qui lui tient à cœur. « Vengeance is Mine » deviendra par la suite « Sympathy for Mister Vengeance ».









Il signe ce premier épisode d’une grande trilogie à succès en 2002… Pourtant, ce premier volet ne rencontre pas le succès escompté auprès du public coréen. Les festivals du film internationaux, eux, le sélectionnent ! En 2003, il sort « Old Boy », deuxième volet de sa trilogie de vengeance. Contrairement au premier, celui-ci est encensé par le public et la critique. Il en recevra le premier prix au Festival de Cannes. En 2005, la saga se termine avec la sortie de « Lady Vengeance », un beau succès aussi qui a reçu des prix à l’international.

D’autres succès suivront, avec notamment « I am a Cyborg » en 2007, « Thirst, ceci est mon sang » en 2009 et « Mademoiselle » en 2016.