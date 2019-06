Ma Vie Dorée (14) 그렇구나

*Dialogue de la onzième semaine

최재성: 그거와는 별개로 네가 하고 싶거나

Choi Jae-sung : À part cela, je te demandais s’il n’y avait pas quelque chose que tu voulais faire

아니면 살고 싶은 길이 있지 않을까 그걸 묻는 거야.

ou un chemin que tu voudrais prendre dans le futur.

최서현: 그런 게 어떻게 있어요, 아버지.

Choi Seo-hyun : Comment pourrais-je avoir une telle chose, père ?

어려서부터 정해져 있었는데요.

Tout a été décidé depuis que je suis toute petite.

최재성: 응, 그렇구나. 그럼 지금부터라도 한 번 생각해봐.

Choi Jae-sung : Oui, c’est vrai.

Alors, penses-y une fois à partir de maintenant.





*Expression à retenir

그렇다: adjectif, être comme cela, être ainsi

→ 저도 그렇다고 생각해요Moi aussi, je pense ainsi.

구나: suffixe, marque une forme de perplexité, lorsque l’on découvre ou que l’on réalise un fait

→ 밖에 비가 오는구나! Ah, tiens, il pleut !

→ 그렇구나 C’est vrai





*Vendredi 21 juin

Résumé de l’histoire

혁 avait proposé à 지수 de la rencontrer sans qu’elle ne sache que c’était lui. Or le lendemain, très tôt, le jeune homme s’apprête à quitter le logement, habillé en costume comme s’il avait un rendez-vous important. En sortant de sa chambre, 지수 le voit ainsi et finit par croire qu’il a vraiment tourné la page avec elle depuis qu’elle avait mis fin à leur relation. Jalouse, elle se précipite dans un café où il a l’habitude d’aller et lui demande des explications. Si elle préfère mettre des distances dans leur couple, c’est pour mieux le protéger de sa mère 노명희 qui leur veut toujours du mal, mais ce n’est pas parce qu’elle ne l’aime plus. Bref, 지수 s’est laissé piéger et 혁est trop heureux de pouvoir reprendre normalement leur relation.





Quant à 도경, ses affaires sont plus compliquées. Il accepte finalement de revenir dans le groupe 해성, une manière de calmer 노양호, le 회장, le président fondateur du groupe. Une façon aussi de protéger 지안 de son grand-père et de sa mère qui n’ont aucune réelle intention d’accepter la jeune femme dans leur famille. En attendant, pour 도경, ce n’est pas facile de s’éloigner de celle qu’il aime. Et ce n’est pas non plus simple pour 지안 qui est profondément malheureuse depuis qu’elle sait que son père, 서태수, n’a plus que quelques semaines à vivre. Elle se sent, elle aussi, très seule, sans pouvoir se consoler auprès de 도경. L’ambiance reste pesante...









À retenir

- La forme 고 싶다, avoir envie de, vouloir

- Le verbe faire 하다, vouloir faire 하고 싶다

- Le pronom sujet tu 네

- La particule 가 qui marque la fonction sujet

- Le chemin 길

- Le verbe 살다 vivre

- L’adverbe comment, de quelle manière 어떻게

- La forme contractée de 그러한, 그런 un(e) pareil(le), un(e) tel(le)

- Une chose 것, 게 (forme contractée de 것 이)

- Le verbe d’existence 있다 y avoir, exister

- Être petit, être tout jeune 어리다

- La particule 서부터 forme contractée de 에서부터 le point de départ, à partir de

- Le verbe décider à, se décider à 정하다

- Le verbe auxiliaire 지다qui sert à transformer un verbe intransitif en verbe passif,

정해지다 être décidé

- Explication de l’expression de la semaine 그렇구나

- Alors, donc 그러면, 그럼

- À partir de maintenant 지금부터

- Une fois 한 번

- Le verbe penser 생각하다

- Le verbe auxiliaire 보다 qui apporte la nuance d’essayer





Répétition de l’expression de la semaine

C’est vrai 그렇구나