Ch’oe Yun et Choi Yoon-jung, deux grandes passionnées du coréen et du français

L’Ambassade de France en Corée du Sud a lancé en mai 2018 les Soirées de Hapdong à la Résidence de France, située dans l' arrondissement de Seodaemun, à Séoul. Cet événement est organisé en collaboaration avec l’Institut français et l’Atelier des Cahiers, une maison d’édition française spécialisée dans le pays du Matin calme.





Sa neuvième édition s’est tenu lieu mercredi dernier sur le thème « Les traducteurs, des passeurs de cultures ? ». Deux invitées de cette soirée animée toujours par Benjamin Joinau, directeur de l’Atelier des Cahiers, étatient Ch’oe Yun, traductrice et écrivaine et Choi Yoonjung, traductrice et directrice de Barambooks.





ⓒ Prises et fournies par Lee Seula

Ces deux figures emblématiques de la traduction littéraire nous dévoilent leurs expériences non seulement les plus difficiles mais aussi les plus stimulantes de leur carrière de traductrice.





