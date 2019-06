La Corée du Sud s’incline face à l’Ukraine en finale du Mondial U-20

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud est devenue vice-championne de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA, qui s'est déroulée du 26 mai au 16 juin en Pologne. C'est une première pour le pays du Matin clair . L'équipe sud-coréenne, dirigée par Chung Jung-yong, est rentrée au pays le lendemain de la finale. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Incheon sous les applaudissements et les cris du public.

En effet, les jeunes « guerriers de Taegeuk » ont réalisé un résultat dépassant les attentes. Dans un premier temps, ils s'étaient fixé pour objectif d’atteindre les demi-finales, comme leurs aînés en 1983 au Mexique. Cependant, malgré la deuxième place décrochée lors du Championnat d'Asie U-19 en 2018, l'optimisme n'était pas de mise vu leurs piètres performances lors de certains matchs récents. De plus, dans les phases préliminaires, la Corée du Sud s'était retrouvée dans un groupe comprenant des équipes réputées fortes comme l'Argentine, le Portugal et l'Afrique du Sud.

Lors de leur premier match de poule, les jeunes sud-Coréens ont été battus par le Portugal. Mais ils se sont imposés face à l'Afrique du Sud. Dans le dernier match contre l’Argentine, ils ont remporté la victoire avec un score de 2 à 1, décrochant leur ticket pour les huitièmes de finale grâce à la différence entre les buts inscrits et encaissés durant la phase préliminaire.

Face au Japon, la Corée du Sud a arraché une victoire 1-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle a affronté le Sénégal. Le match a été très serré avec un score de 3 partout jusqu'à la fin du temps règlementaire. Le pays du Matin clair s’est toutefois qualifié pour les demi-finales en battant son adversaire aux tirs au but. Ainsi , l'équipe sud -coréenne a accompli son objectif initial. Pourtant, elle ne s'est pas arrêtée là. En s’imposant 1-0 face à l'Equateur, elle a atteint pour la première fois de son histoire la finale d'un tournoi de la FIFA. Dans son ultime match face à l'Ukraine, la Corée du Sud a inscrit un but en premier grâce à un penalty. Mais elle a fini par s'incliner 3 à 1, terminant à la deuxième place de la Coupe du monde des moins de 20 ans.