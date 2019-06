Yoon Seok-yeol a été désigné pour occuper le poste de procureur général

ⓒKBS News

Le gouvernement a approuvé la nomination de Yoon Seok-yeol au poste de procureur général lors du conseil des ministres tenu le 18 juin sous la présidence du Premier ministre Lee Nak-yon. Il a été désigné la veille par le président Moon Jae-in pour remplacer Moon Moo-il, dont le mandat se termine le 24 juillet prochain. Avant d'être officiellement nommé, Yoon devra passer une audition de confirmation devant les députés. Cependant, sa nomination ne fait pas l’unanimité au sein des partis politiques et son audition parlementaire s’annonce mouvementée.





Actuel président du Parquet du district central de Séoul, Yoon Seok-yeol est connu pour avoir mené des investigations sur les affaires de corruption et d'abus de pouvoir judiciaire au cours des deux dernières années. Il a notamment été l'un des procureurs indépendants chargés de l'enquête sur le scandale de corruption qui a amené à la destitution de l’ex-chef de l’Etat Park Geun-hye. D’après la porte-parole de la présidence, Ko Min-jung, Yoon a été en première ligne pour lutter contre la corruption et les irrégularités dans la société, et il s'est montré capable de résister à toute influence extérieure. L'une des priorités du nouveau procureur général sera la réforme du Parquet, avec notamment la redistribution des droits d'enquête entre la police et les procureurs.





Faisant suite à l'approbation de sa nomination en conseil des ministres, la Cheongwadae va demander à l’Assemblée nationale de tenir une audition de confirmation. Les députés doivent organiser cette audition dans un délai de 20 jours suivant la demande formulée par la présidence.





Si Yoon Seok-yeol est officiellement nommé, il sera le premier procureur général du pays à ne pas avoir occupé le poste de président d'une haute cour, et ce depuis 1988, année où le système de mandat pour le poste de procureur général a été mis en place en Corée du Sud. Son ascension accélérée devrait déplaire à certains procureurs. En effet, une certaine hiérarchie se construit en fonction de l'année où un procureur entre dans l'institut national de la formation judiciaire après être admis au concours de la magistrature. Donc, si Yoon devient procureur général, certains procureurs de haut rang pourraient démissionner pour éviter d'avoir comme chef quelqu'un d'une promotion plus récente, comme le veut la coutume d'ailleurs. Et cela devrait déboucher sur un renouvellement des têtes au sein de la magistrature du pays.