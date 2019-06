Xi Jinping a effectué une visite d’État en Corée du Nord

ⓒYONHAP News

La Corée du Nord et la Chine ont tenu un sommet bilatéral le 20 juin à Pyongyang. À cette occasion, ils ont notamment affirmé l'importance de renforcer les liens d'amitié et la communication stratégique entre les deux pays, et souligné également la nécessité de résoudre la question de la péninsule coréenne par la voie politique. Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d’État de deux jours les 20 et 21 juin en Corée du Nord. Il s'est entretenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le jour de son arrivée à Pyongyang et, le lendemain, il a assisté à un déjeuner offert par son hôte et visité la tour d’amitié nord-coréano-chinoise qui symbolise les liens entre les deux alliés, avant de regagner Pékin.

Pyongyang a réservé à Xi Jinping un accueil des plus soignés en termes protocolaires, montrant ainsi les liens solides unissant les deux Etats. Notamment, la Corée du Nord a offert au président chinois deux cérémonies de bienvenue en grande pompe, d'abord à l'aéroport international Sunan, puis sur la place devant le palais du Soleil Kumsusan. Ces cérémonies ont mobilisé toutes les personnalités importantes du régime nord-coréen. Xi a également assisté à un spectacle de gymnastique de masse, intitulé « Invincible socialisme », réalisé par environ 100 000 nord-Coréens.

L'agence de presse Chine Nouvelle a rapporté que le sommet entre Kim et Xi s'est déroulé dans une ambiance amicale et enthousiaste, faisant ainsi preuve d’amitié solide entre les partis communistes de la Corée du Nord et de la Chine ainsi qu'entre les deux nations. Xi a souligné que Pyongyang et Pékin souhaitent résoudre la question de la péninsule coréenne par la voie politique et qu'ils ont la ferme volonté pour instaurer une stabilité permanente dans la région. Le chef de l’Etat chinois a ajouté qu'il soutient tous les efforts déployés dans ce sens. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a, de son côté, mis l'accent sur les liens d'amitié entre Pyongyang et Pékin, en indiquant que les alliés ont trouvé un terrain d'entente sur les principaux sujets d'actualité dont ceux liés à la situation politique de la péninsule coréenne. En revanche, elle n'a rien mentionné qui soit relatif à la dénucléarisation ou aux États-Unis.

La visite d’État de deux jours de Xi Jinping au nord du 38e parallèle a permis de démontrer les liens étroits entre les deux nations communistes. En même temps, Pékin a profité de l'occasion pour exprimer sa volonté de jouer le rôle de médiateur pour relancer les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation du Nord, qui se trouvent aujourd'hui dans l'impasse. Le contenu du premier tête-à-tête entre Xi et Kim n'a pas été révélé. Beaucoup sont curieux de savoir quel message Kim aurait adressé à Xi et quel rôle ce dernier pourra jouer dans les pourparlers sur le dossier nord-coréen, d'autant plus qu’il tiendra prochainement un sommet avec le président américain Donald Trump.