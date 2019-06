Les télécrochets remportent de moins en moins de succès

En 2009, la première saison de l’émission « Superstar K » a été lancée sur Mnet en grande pompe ! Les gagnants de ce télécrochet comme Seo In-guk, Heo Gak et Kwak Jin-eon sont devenus du jour au lendemain des stars nationales.





Ce succès sans précédent a poussé d’autres chaînes à créer leur propre émission de concours de musique. Par exemple, MBC et SBS ont lancé respectivement « Great Birth » et « K-pop Star ». Pourtant, ces télécrochets ont petit à petit perdu en popularité au profit des émissions de téléréalité.





C’est « Produce 101 » qui a réussi à relancer l’engouement pour l’audition des stars. Contrairement à Superstar K, ses candidats sont des apprentis formés par des agences ou des chanteurs professionnels. Grâce à cette émission qui consiste à former un groupe d’idoles avec la participation des téléspectateurs, I.O.I, Wanna One et IZ*ONE ont vu le jour.





Cependant, on n’entend plus parler des gagnants des deux dernières saisons de K-pop Star et de Superstar K. A travers ce bilan décevant, on peut noter que l’engouement pour ce genre d’émission n’est plus présent. A force de multiplier les émissions et saisons de concours, les talents se font de plus en plus rares, ce qui a contribué au désamour du public.