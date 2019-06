Super Junior annonce son retour pour le deuxième semestre

ⓒ SM Entertainment

Super Junior, souvent appelé « SuJu », a officialisé son retour. Neuf membres reviendront au deuxième semestre de cette année.





Selon son agence SM Entertainment, Kang-in et Sung-min ne participeront plus aux activités collectives et mèneront leur carrière en solo. Rappelons que SuJu, qui a débuté en 2005 avec son premier album « Super Junior 05 », était à l’origine composé de 13 membres.





Un autre point qui le démarque des autres boys band, c’est que tous les membres, y compris le cadet Kyu-hyun, ont achevé leur service militaire.