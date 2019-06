Le duo TVXQ lance sa tournée asiatique

ⓒ SM Entertainment

Dong Fang Shen Qi, souvent appelé sous son acronyme ‘TVXQ’, se produira dans les principales grandes villes en Asie.





Intitulé « TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #with », ce spectacle sera l’occasion pour le duo masculin de répondre à l’enthousiasme de ses fans fidèles depuis plus de 15 ans. Son coup d’envoi sera donné le 29 juin à Bangkok. Les deux artistes enchaîneront ensuite le 13 juillet à Manille et le 20 juillet à Hong Kong.





TVXQ, qui s’est déjà produit en mars à guichets fermés dans la capitale sud-coréenne, est plus que jamais prêt à emballer les spectateurs asiatiques. Yun-ho et Chang-min interpréteront leurs plus grands hits et quelques morceaux de l’album spécial sorti lors du 15e anniversaire de leurs débuts.