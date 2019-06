Soran est de retour pour son concert solo à Gimhae

Date : le 29 juin 2019

Lieu : Nuri Hall, Art Center, à Gimhae





Soran donnera un concert le 29 juin à Gimhae, une ville située dans la province de Gyeongsang du Sud. Ce groupe masculin est très apprécié dans les salles de concert. D’où son surnom de « roi des festivals de musique ».

Soran a été formé en 2009 et a sorti son premier EP composé de six chansons en 2010. Parmi ses quatre membres, le leader et vocaliste Ko Young-bae est très actif non seulement sur scène mais aussi dans le paysage audiovisuel.





Après son concert printanier intitulé « Perfect Daye », le groupe organisera cette fois-ci un concert rafraîchissant à l’approche de l’été.