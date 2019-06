Park Hyo-shin se produira en concert à Séoul

Date : du 29 juin au 13 juillet 2019

Lieu : Parc olympique de Séoul





Park Hyo-shin donnera au total six concerts dans la capitale sud-coréenne entre le 29 juin et le 13 juillet. Intitulé « LIVE 2019 LOVERS:Where is your love ? », ce spectacle marquera le 20e anniversaire de la carrière musicale de ce grand vocaliste de RnB.





Depuis ses débuts qui remontent à 1999, Park Hyo-shin ne cesse de monter sur scène non seulement en tant que chanteur mais aussi en tant qu’acteur de comédie musicale.





Le parc olympique qui abrite ce concert géant dispose de 60 000 places. Pourtant, toutes les places se sont envolées en quelques secondes. Afin de répondre à une demande incessante des fans, l’artiste a décidé de libérer même les places situées derrière la scène. Ainsi, chaque concert se déroulera devant plus de 110 000 spectateurs.