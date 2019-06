Le Japon interdit les châtiments corporels des parents sur leurs enfants

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, les parents ne pourront plus donner de fessées à leurs progénitures. Le Sénat japonais a adopté la semaine dernière un aménagement de la loi visant à interdire les châtiments corporels des parents à l’encontre de leurs enfants, et ce même dans un but éducatif. L’Archipel deviendra ainsi le 55e Etat à prendre une telle décision.





Au pays du Soleil levant, la punition physique a longtemps été tolérée dans l’objectif d’éduquer les petits à ne pas déranger les autres. Or, la perception de la population a évolué par une série de maltraitances qui vont quelques fois jusqu’à la mort de l’enfant.





La nouvelle législation sera mise en œuvre dès avril prochain. Or, certains craignent qu’elle ne change pas grand-chose, le texte ne prévoyant pas de sanctions en cas de violation.