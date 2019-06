La slowbalization

© Getty Images Bank

Le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, a dernièrement mentionné le terme « slowbalization ». Ce terme est une combinaison des mots anglais « lent » et « mondialisation », et on pourrait le traduire en français par ralentissement de la mondialisation.

Le mot mondialisation a été utilisé pour la première fois en 1983 par Theodore Levitt, économiste américain et professeur à la Harvard Business School. Ce phénomène a frappé le monde entier dans les années 1990 au lendemain de la guerre froide, et a entraîné de grands changements non seulement dans l’économie, mais aussi en politique, dans la société, l’éducation et la culture.

Cependant, depuis la crise financière mondiale de 2008, le phénome s’est ralenti. Les chiffres le montrent d’ailleurs. En 2008, le commerce international de biens et de services représentait 61 % du PIB mondial, mais que le chiffre est tombé à 58 % l’an dernier. Les prêts bancaires transfrontaliers sont également passés de 60 % du PIB en 2006 à 36 % en 2018.

C’est l’hebdomadaire britannique The Economist qui a qualifié la situation actuelle de slowbalization. Et cette situation devrait se poursuivre car de plus en plus de pays, à commencer par les Etats-Unis, commencent à privilégier leurs propres intérêts nationaux, au risque de créer des frictions commerciales avec les autres pays. Pour la Corée du Sud, cette tendance pourrait lui porter un coup sévère, puisque le pays dépend fortement du commerce international. Il va donc être nécessaire à l’exécutif sud-coréen de préparer des mesures adéquates afin de contrer tous les problèmes potentiels pouvant découler de la slowbalisation.