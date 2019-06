Festival du gugak : « Ongojisin »

Le festival du gugak de Mapo se déroulera du 4 juillet au 8 août au Centre d’arts de Mapo à Séoul.





Cette manifestation a été créée l’année dernière dans le but de faire connaître le charme de la musique traditionnelle coréenne combinée avec des nouveautés.





Le spectacle d’ouverture de la fête aura lieu le 4 juillet. Il sera animé par le jeune chanteur de gugak Kim Jun-su. Surnommé « Idole du milieu du gugak », il a rejoint la Compagnie nationale de Changgeuk de Corée quand il était étudiant. Il s’est fait remarquer rapidement par ses talents. Et il a aussi fait des collaborations avec des artistes de divers genres pour faire connaître le charme du pansori (le chant narratif traditionnel coréen) au grand public.





A ses côtés monteront sur scène deux groupes, Black String et Daehansaram. Black String est un ensemble de musique improvisée qui harmonise la musique traditionnelle et le jazz. Daehansaram, de son côté, est un groupe de gugak fondé en 1997 ayant pour but de vulgariser ce genre musical. Il se produit non seulement en Corée du Sud, mais aussi à l’étranger pour présenter son univers musical qui mêle tradition et modernité.





Date : le 4 juillet 2019

Lieu : Centre d’arts de Mapo à Séoul

Site : http://www.mapoartcenter.or.kr