La comédie musicale « Louanges à la mort » sera jouée du 6 juillet au 20 octobre au théâtre TOM à Séoul.





Il s’agit d’une pièce qui relate l’un des scandales les plus retentissants au début du 20e siècle qui a bouleversé la société coréenne. Elle est basée sur un fait réel qui s’est produit le 4 août 1926 : le dramaturge de génie Kim Woo-jin et la première soprano coréenne Yoon Shim-deok, se sont jetés ensemble à la mer depuis un navire. Il n’y avait aucun témoin de cet accident et leur corps n’a pas été retrouvé.





Dans l’œuvre apparaît un personnage fictif, un homme mystérieux non identifié, qui se trouvait aux côtés de ces deux amoureux tragiques avant leur mort.





La dernière chanson de Yoon Shim-deo, « Louanges à la mort », remplie d’obscurité et de chagrin, apparaîtra dans plusieurs scènes de la pièce pour pénétrer au fond du cœur des spectateurs.





Date : du 6 juillet au 20 octobre 2019

Lieu : théâtre TOM à Séoul

Site : http://www.towntom.com/