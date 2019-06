Festival Yeourak

L’un des principaux festivals de musique sud-coréens « Yeourak » se tiendra du 10 au 14 juillet à Séoul.





Cette manifestation basée sur la musique traditionnelle coréenne a été créée en 2010 par le Théâtre national de Corée pour être organisée chaque année en juillet.





A l’occasion de son 10e anniversaire, le festival sera planifié par ses anciens directeurs artistiques que sont le pianiste et compositeur Yang Bang-eon, le chef d’orchestre et compositeur Won Il et la chanteuse de jazz Na Yoon-seon.





Na Yoon-seon, qui ne montera pas sur scène cette année, a préparé un concert de deux musiciens, Lee A-ram et Jocelyn Mienniel. Intitulé « Lee A-ram x Jocelyn Mienniel after Wood & Steel », il s’agit d’une version élargie de leur représentation « Wood & Steel » donnée dans le cadre de ce festival en 2015. L’harmonie née par la collaboration entre le joueur de daegeum (flûte traversière) sud-coréen et le flûtiste français émerveillera les spectateurs.





Date : les 10 et 11 juillet 2019

Lieu : Understage à Séoul

Site : http://understage.hyundaicard.com/