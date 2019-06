Comédie musicale : « Nanseol »

La vie et les poésies d’une femme poète de génie du 16e siècle seront représentées sur scène en comédie musicale.





Il s’agit de « Nanseol » qui traite de la poète Heo Nanseolheon (dont le vrai nom est Heo Cho-hui) à l’époque du royaume Joseon. Elle est morte à l’âge de 27 ans. Malgré sa vie courte et dure, elle a laissé nombre de belles œuvres.





L’histoire commence par Heo Gyun, le frère de Heo Nanseolheon, qui se rappelle d’un souvenir du passé à la veille de son exécution pour rébellion. Sa sœur a commencé à écrire des poèmes à l’âge de 8 ans et il les a beaucoup aimés. Lui, elle et leur professeur Lee Dal connaissaient parfois des divergences de regards sur le monde mais partageaient leur amitié en tant qu’écrivains.





La dramaturge de cette pièce, Ok Gyeong-seon, a utilisé cinq œuvres de la poète pour la musique composée par Damiro.





Date : du 13 juillet au 25 août

Lieu : Contents Ground à Séoul