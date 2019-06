Festival du chimak de Daegu 2019

Le festival du chimak de Daegu sera organisé du 17 au 21 juillet au parc Duryu dans cette ville du sud-est de la péninsule.





Le « chimak », qui signifie « poulet accompagné de bière », est l’un des plats préférés des sud-Coréens.





Cet événement a vu le jour en 2013. Pendant quatre jours, il a attiré 300 000 visiteurs. Depuis 2016, ce chiffre dépasse le million. En rassemblant une centaine d’entreprises relatives au « chimak », il est devenu l’une des fêtes estivales représentatives de la ville.





Divers événements seront proposés pour permettre aux visiteurs de déguster des poulets avec de la bière en appréciant divers spectacles comme des concerts de k-pop et de musiques dance et folk qui seront organisés en plein air. S’y ajouteront des expositions et des marchés.





Date : du 17 au 21 juillet 2019

Lieu : parc Duryu à Daegu

Site : http://www.chimacfestival.com