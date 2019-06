Kim Hye-soo, femme sphinx

ⓒYONHAP News

L'actrice Kim Hye-soo est comme un sphinx qui renaît de ses cendres chaque année. Le Bifan 2019 lui rend ainsi hommage pour ses 48 ans et ses 32 ans de carrière au cinéma et à la télévision. Une longue carrière marquée par des films importants et par des flops monumentaux mais rien n'a pu ébranler Kim Hye-soo, l'une des femmes les plus appréciées des Coréens.





*Débuts en plein changement de régime et à la télé

Kim Hye-soo a commencé tôt sa carrière, à 16 ans, comme une ado pour films et séries. L'époque est en transition, les vielles recettes des films de l'époque des dictatures sentent le rancie, et une nouvelle génération de cinéastes portés par le mouvement démocratique émerge. C'est le cas de Park Chul-soo qui va donner un premier grand rôle à la jeune femme dans « Oseam » en 1990. Cette histoire de frère et soeur pris dans la confrontation entre le catholicisme et le bouddhisme marque le vrai début de carrière de Kim. Dès lors, cette actrice va cotoyer les cinéastes de cette génération : Lee Myung-se pour son célèbre « First Love » en 1993, où Kim devient le premier amour de tous les ados du pays du Matin clair ; Chung Chi-yong pour « Life and Death of Hollywood Kids » en 1994 ; et Park Chong-won pour « The Eternal Empire » en 1995. A la télévision, elle cartonne avec des soaps operas encore fauchés, mais c'est en 1999 qu'elle y décroche le ponpon dans la série « Did We really love ? » aux côtés de la star montante du moment : Bae Yong-joon (juste avant sa série à succès « Winter Sonata »).





* Kim à l'aise

En cette fin des années 1990, le cinéma sud-coréen est en pleine mutation. Kim est très à l'aise pour choisir ses rôles. Elle joue, par exemple, en 1997, dans « Too Tired to Die » de Chin Won-suk aux côtés d'un casting international prestigieux (le premier du genre dans le cinéma sud-coréen) : Ben Gazzara, Mira Sorvino et Takeshi Kaneshiro. Pourtant, après dix de carrière, en tant qu'actrice, l'industrie pense déjà à la faire jouer des mères et des marâtres. Mais elle s'y refuse et se tranforme physiquement pour devenir la femme fatale du pays du Matin clair. C'est dans « Hypnotized » en 2004 qu'elle renaît au cinéma sous un nouveau jour.





*La femme fatale

Fort de cette nouvelle apparence de femme indépendante, dangereuse et, souvent, fatale, un stéréotype qui n'existait que peu dans le cinéma sud-coréen de l'époque, Kim, désormais liée à l'acteur comique Yoo Hae-jin, va enchaîner les films en capitalisant sur son nouvel archétype sur les registres à la fois sérieux et comique. En même temps, de nouveaux genres apparaissent comme celui des comédies d'action. « Tazza : the High Rollers », par exemple, sera un gros succès de box-office en 2006. Elle rejoint l'autre femme fatale du cinéma local, Yoon Ji-seo dans « A Good Day for an affair » qui surfe sur l'embourgeoisement des mœurs sud-coréennes.





*La femme d'action

Kim Hye-soo est sur la lignée d'actrices comme Angelina Jolie ou Monica Bellucci. Beautés fatales, certes, mais aussi femmes d'action. Ce sera le cas pour Kim dans « The Thieves » qui sera le jack-pot de l'année 2012. Disons aussi que la star est une égérie de la télévision. On ne peu changer de chaîne sans la retrouver dans une série pour MBC, KBS, SBS ou TvN. Son gros succès sera la série « Signal » en 2016. Au cinéma, ces dernières années, elle a tenté des rôles-performances, souvent violents et durs. Dans « Coin Locker Girl », par exemple, qui l'a mené à Cannes sans succès, et « A Special Lady » en 2017. Mais le public ne suit pas cette énième transformation. Kim tente de se recentrer sur une femme belle mais intello dans le film politico-financier « Default », en 2018, mais le film est plombé par son statut de star et de représentante de marques de produits de beauté en tous genres.





Alors que le Bifan semble vouloir l'embaumer, la sphinx du cinéma sud-coréen va-t-elle renaître de ses cendres, une dernière fois ?