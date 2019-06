Les mélodies pour soliste du jeongak

Le jeongak, la musique traditionnelle appréciée par la classe noble de la dynastie Joseon, était en principe interprétée par une formation orchestrale composée d’instruments variés, notamment le gayageum, le geomungo, le daegeum, le haegeum et le janggu. Pourtant, ces instruments étaient rarement utilisés tous en même temps puisqu’il fallait suffisamment d’argent et d’espace pour accueillir tous les musiciens. C’est la raison pour laquelle le jeongak était joué, dans la plupart des cas, par deux ou trois artistes et les mélodies s’adaptaient tout naturellement à différentes compositions orchestrales.





D’ailleurs, les œuvres de jeongak sont en général des suites dont chaque mouvement peut être joué séparément, de sorte qu’il puisse être combiné et assorti de diverses façons à d’autres mélodies. Dans cette édition d’Aux sources de la musique coréenne, nous vous invitons à découvrir des morceaux pour soliste.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Sangryeongsan puri » interprété au piri par Jeong Jae-guk

2. « Cheongseong jajinhannip » interprété au daegeum par Yun Byeong-cheon

3. « Suyeonjangjigok » interprété au geomungo par Lee Oh-gyu