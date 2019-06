Les enjeux de la visite de Donald Trump en Corée du Sud le 29 et 30 juin

© YONHAP News

Le président américain Donald Trump est attendu en Corée du Sud samedi et dimanche. Alors que le dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Sud est dans l’impasse depuis des mois, beaucoup se demandent si cette visite à Séoul, qui s’accompagne d’autres signes encourageant sur le front diplomatique, permettra de relancer les négociations avec Pyongyang.

« Il devient de plus en plus nécessaire de discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne depuis que le sommet de Hanoï s’est conclu sans qu’un accord ne soit trouvé. La visite de Trump en Corée du Sud va servir à réaffirmer que Séoul et Washington sont complètement sur la même longueur d’onde sur la question nucléaire. Pendant son séjour à Séoul, le président américain devrait rappeler quels bénéfices Pyongyang retirerait d’une dénucléarisation ; il devrait délivrer un message de paix adressé au Nord. Vous le savez, la question nucléaire ne concerne pas seulement la Corée du Nord et les Etats-Unis, mais aussi tous les pays voisins, comme la Corée du Sud, la Chine, la Russie et le Japon. Pendant le sommet du G20 à Osaka, et pendant la visite de Trump à Séoul qui suivra juste après, tous les pays impliqués vont échanger et coordonner leurs vues sur la dénucléarisation de la Corée du Nord », explique Cho Sung-ryul est chercheur à l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale.

Il nous offre son analyse quant aux enjeux du sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump.