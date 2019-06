La Fête du sport en Corée 2019

Le ministère français des Sports a inauguré la Fête du sport l’année dernière et à cette occasion l’Ambassade de France et l’Institut français de Corée du Sud ont saisi la balle au bond pour organiser parallèlement la Fête du sport en Corée. Cette édition 2019 proposait quatre jours d’événements sportifs, du 20 au 23 juin, l’occasion idéale pour passer un moment convivial entre francophones tout en assistant ou participant à des tournois et en découvrant de nouvelles disciplines.









Tout a commencé le 20 juin avec le lancement de la semaine olympique du Lycée français au Banpo Sport Complex. Pendant deux demi-journées, les élèves ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes en football, badminton, basket ainsi qu’au cours d’un triathlon sauts-lancers-course de vitesse. De leurs côtés, les curieux qui se sont rendus au Seoul Sunmudo Center ont pu découvrir non pas le lancer de noyau mais le Sunmudo. Il s’agit d’un art martial lié au bouddhisme coréen mêlant méditation, yoga et chi qong. On y retrouve l’harmonie parfaite entre des enchainements de mouvements puissants et la méditation pour le plus grand bien du corps et de l’esprit.









Un tournoi de pétanque et un pique-nique sous le soleil, que demander de plus ? Français et Coréens étaient conviés au Parc olympique de Busan, afin de partager un moment chaleureux autour du cochonnet. A Séoul un tournoi de pétanque s’est également déroulé le lendemain. Organisé par la Korea Boules Sport Federation, il s’adressait aux lycéens et aux francophones de Corée. Le partage est le maître-mot chaque année lors de la Fête du sport qui a permis cette fois aux Français de découvrir le Sunmudo et aux Coréens de s’initier aux joies de la pétanque. Fort du succès de cette édition, cette manifestation toute jeune semble encore avoir de belles années devant elle.