Le prince héritier saoudien a effectué une visite en Corée du Sud

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, s’est rendu en Corée du Sud. Le programme de cette visite effectuée les 26 et 27 juin était axé sur le renforcement de la coopération économique entre Séoul et Riyad. Le prince saoudien a assisté à la cérémonie d'inauguration d'un complexe pétrochimique de S-Oil, qui est l'un des fruits de la coopération économique entre les deux pays. Il a également rencontré des patrons de grandes entreprises sud-coréennes et signé plusieurs accords bilatéraux.





Mohammed ben Salmane, qui exerce le pouvoir de facto en Arabie saoudite, mène actuellement des réformes économiques et sociales de grande envergure dans son pays. Dès qu'il est devenu le prince héritier, celui que l’on surnomme MBS a lancé une feuille de route baptisée « Vision 2030 » qui a pour but principal de sortir le pays de la dépendance au pétrole et de diversifier ses industries. Dans le cadre de ce plan, la Corée du Sud a été désignée comme l'un de ses partenaires prioritaires.





Ce plan de réforme prévoit notamment de créer une mégapole nommée Neom sur les rives de la mer Rouge avec des investissements estimés à 425 milliards d'euros, de développer le secteur de l'énergie nucléaire en y injectant quelque 70 milliards d'euros, et d'investir 190 milliards d'euros dans le secteur de l'intelligence artificielle. Bref, un projet qui représente une formidable opportunité pour Séoul et ses entreprises.





En effet, la coopération économique bilatérale semble déjà bien partie. Au cours de sa visite en Corée du Sud, Mohammed ben Salmane a assisté à la cérémonie d'inauguration d'un complexe pétrochimique de la société sud-coréenne S-Oil. Il s'agit d'un premier projet d'investissement mené dans le pays du Matin clair par Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, actionnaire majoritaire de S-Oil. Le site produira chaque année 405 000 tonnes de polypropylène et 300 000 tonnes d'oxyde de propylène.





A l'occasion de la visite du prince héritier saoudien en Corée du Sud, plusieurs accords bilatéraux ont également été signés pour un montant total de 8,3 milliards de dollars. Séoul et Riyad ont conclu un MOU sur la coopération en matière de voitures et d'économie de l'hydrogène, qui devrait offrir une tête de pont aux entreprises sud-coréennes qui veulent s'implanter sur les marchés du Moyen-Orient dans les secteurs des véhicules écologiques, des véhicules à combustion interne et de l'énergie hydrogène.





Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, s'est engagée pour sa part à mettre en place un total de 12 projets en coopération avec les entreprises sud-coréennes. Notamment, elle va créer avec Hyundai Heavy Industries (HHI) et Saudi Arabian Industrial Investments Company (Dussur) une coentreprise spécialisée dans la fabrication de moteurs. Par ailleurs, MBS a profité de sa visite à Séoul pour rencontrer les patrons des principaux conglomérats sud-coréens : Samsung, Hyundai, SK, LG et Lotte.





La Corée du Sud est le premier pays importateur de pétrole saoudien. En outre, le nombre cumulé des travailleurs sud-coréens ayant participé à la construction des autoroutes, des ponts, des centrales électriques ou des raffineries en Arabie saoudite dans les années 1970-80 s’élève à plus d'un million. Cette relation de confiance de longue date pourrait certainement jouer en faveur du développement futur de la coopération bilatérale.