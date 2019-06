Séoul commémore le 69e anniversaire de la guerre de Corée

ⓒYONHAP News

Des cérémonies et des rassemblements commémorant le 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée se sont déroulés le 25 juin partout en Corée du Sud. La veille, le président Moon Jae-in a invité les anciens combattants et les familles des victimes du conflit fratricide à un déjeuner organisé à la Cheongwadae.

La guerre de Corée a éclaté le 25 juin 1950 suite à l'invasion de troupes nord-coréennes dans la partie sud de la péninsule. Cinq ans plus tôt, soit en 1945, les territoires au sud du 38e parallèle était passés sous la tutelle des forces américaines, et les territoires au nord, sous le contrôle des forces soviétiques. En 1948, les deux côtés avaient établi leur gouvernement respectif, scellant la division de la péninsule en deux pays.





Deux mois à peine après l'éclatement du conflit, l'armée nord-coréenne a réussi à s’emparer de la plupart des territoires du Sud. Quelques régions dans le sud-est de la péninsule, y compris les villes de Daegu et de Busan, ont été épargnées. Le 15 septembre, les forces des Nations unies ont débarqué au port d'Incheon, situé à l'ouest de la capitale Séoul, et lancé une contre-attaque sur l'armée du pays communiste. En octobre, elles sont parvenues à la repousser jusqu’à la frontière nord-coréenne avec la Chine et la Russie. La fin de la guerre semblait proche.





Mais en novembre, l'intervention de l'armée chinoise aux côtés de la Corée du Nord a renversé le cours de la guerre. L'armée sud-coréenne et les troupes de l'Onu ont été refoulées vers le sud. Alors que des avancées et des replis de part et d'autre se succédaient interminablement, les deux camps ont entamé, en juillet 1951, des pourparlers en vue de conclure un armistice. Le 27 juillet 1953, celui-ci a enfin été signé à Panmunjom, mettant un terme à la guerre de Corée.

Les trois années de conflit ont ravagé la péninsule et causé d'immenses pertes humaines. Le nombre de civils morts ou blessés s'est élevé à un million pour le Sud et à 1,5 million pour le Nord. Le nombre de soldats tués ou blessés est estimé à 620 000 pour le Sud, à 930 000 pour le Nord, à un million pour la Chine et enfin à 160 000 pour les troupes de l'Onu.





Après la guerre, la Corée du Sud s'est progressivement redressée avec l'aide de la communauté internationale. Dans les années 1960-70, elle a connu un développement économique fulgurant. En l'espace de quelques décennies, elle est passée du statut de pays pauvre à celui de puissance économique majeure, et a rejoint également l'OCDE et le G20.





Cependant, la péninsule coréenne reste toujours divisée. De plus, les questions relatives à la Corée du Nord suscitent souvent des dissensions au sein de l’opinion publique sud-coréenne. Autant dire que le pays n’est pas complètement rétabli et souffre toujours des séquelles de la guerre fratricide qui a eu lieu il y a presque sept décennies.