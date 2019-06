Salon international du livre 2019

Lorsqu'on parle de culture française, on pense souvent au cinéma, à la musique ou à l'art. Et pourtant, c'est le livre qui représente en France la première industrie culturelle en chiffre d'affaires. De quoi en faire l'un des principaux vecteurs d'influence et d'exportation en matière de culture. Nous nous sommes donc rendus sur le Salon international du livre de Séoul 2019 pour lequel l'Institut français a invité de nombreuses personnalités du monde littéraire.





ⓒ crédit Clément CHARLES

Notre premier rendez-vous est avec Jean-Gabriel Ganascia qui nous parle de son livre traduit en coréen « Le mythe de la Singularité » et nous donne son avis sur l'intelligence artificielle et les craintes ou opportunités que celle-ci peut engendrer.





ⓒ crédit Clément CHARLES

Notre deuxième rencontre est avec Ivan Jablonka, historien, auteur, éditeur et spécialiste des sciences sociales. Son dernier livre, également traduit en coréen, a déjà séduit de nombreux lecteurs du pays du Matin clair.





ⓒ crédit Clément CHARLES

Et avant de quitter le pavillon français, nous avons eu la chance de croiser Julie Huh, auteure sud-coréenne de « La vie de château », où elle raconte comment elle a remis sur pied un château vieux de plus de 160 ans.