Ma Vie Dorée (15) 같이 점심 먹을래?

*Dialogue de la onzième semaine

최재성: 이따 아빠랑 같이 점심 먹을래?

Choi Jae-sung : Est-ce que tu veux déjeuner avec papa tout à l’heure ?

최서현: 아버지랑요?

Choi Seo-hyun : Avec vous, père ?

최재성: 뭐 먹고 싶어? 너 좋은 대로 가자.

Choi Jae-sung : Qu’est-ce que tu veux manger ? On va où tu veux.





*Expression à retenir

같이: adverbe, ensemble, avec, en compagnie de

→ 같이 일을 하다travailler ensemble

점심: nom, le déjeuner, le repas de midi

→ 점심 시간 l’heure du déjeuner

먹다: verbe, manger, boire, prendre

→ 저녁은 뭘 먹지? Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?

을/ㄹ: suffixe qui marque le futur

→ 먹을 것이 없다Il n’y a rien à manger

-래: suffixe déclaratif qui marque une forme d’intimité

→ 같이 점심 먹을래? On mange ensemble ?





*Vendredi 28 juin

Résumé de l’histoire

도경 a accepté de retourner travailler pour le groupe 해성. Il n’a pas, pour autant, mis la clé sous la porte puisqu’il a donné les rênes de sa société à son fidèle secrétaire. En fait, il a secrètement un plan et tant qu’il n’est pas sûr que cela marchera, il préfère ne rien dire à 지안. En attendant, la pression qu’il supporte est réelle. En acceptant son mariage avec 지안, mais pas avant trois ans, 노명희 voulait se donner le temps de remettre de l’ordre dans l’entreprise et dans sa famille et pendant ce temps-là, faire en sorte que 지안 parte en Finlande et qu’elle y reste. Le père de 도경, 최재성, lui, n’était pas du tout au courant de cette machination organisée par sa femme et orchestrée par son beau-père, le 회장, le président 노양호.





Mais 도경 n’est pas dupe et il propose alors de se marier immédiatement plutôt que d’attendre trois ans. Pour son père, c’est raisonnable, mais pour sa mère, c’est inacceptable. Et c’est à ce moment que 최재성 comprend que tout cela n’était qu’un coup monté pour satisfaire les propres intérêts de sa femme. Furieux, il démissionne de ses fonctions au sein du groupe et il ne s’en tient pas là puisqu’il demande le divorce.





Pour 노명희, tout est, petit à petit, en train de lui échapper. Elle sent qu’elle n’a plus de contrôle sur qui que ce soit et son père 노양호 comprend qu’il ne peut plus compter sur elle. Il va alors essayer de reprendre le contrôle de la situation. Ce ne sera pas simple depuis que le Conseil d’administration lui a retiré le poste de président de la société. Il va donc faire ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire toucher le point faible de ceux qu’il veut ébranler...









Révision des expressions des semaines 11 à 14

남의 집 불 구경해요? Dans l’indifférence totale ?, 기막혀 Je n’en crois pas mes oreilles, 만나요 On se rencontre, 그렇구나 C’est vrai.





À retenir

- Tout à l’heure, plus tard 이따

- Papa 아빠

- La particule 랑, 이랑 avec, en compagnie de

- Explication de l’expression de la semaine 같이 점심 먹을래?

- Le père 아버지

- 뭐 la forme contractée de 무어 ou 무엇 que, quoi

- La forme -고 싶다 vouloir, avoir envie de

- Le verbe aller 가다

- Le pronom tu 너

- L’adjectif 좋다 être bon, être bien

- La forme 은 대로 selon, comme





Répétition de l’expression de la semaine

C’est vrai 그렇구나