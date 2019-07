BTS est le boys band de k-pop le mieux reconnu en juin

ⓒ Big Hit Entertainment

Voici une excellente nouvelle pour les Army ! Les Bangtan Boys dominent de nouveau le classement de la reconnaissance publique pour le mois de juin.





C’est le résultat dévoilé par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a analysé du 6 mai au 7 juin plus de 75 millions de données.





Selon cette enquête, BTS arrive en tête du classement de 30 boys band de la k-pop. Parmi les qualificatifs associés à ce groupe le plus populaire au monde, on peut citer « beau », « brillant » et « enthousiaste ».





Derrière lui arrivent dans l’ordre AB6IX, EXO, NCT, NU’EST, SEVENTEEN et Super Junior.