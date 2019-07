Blackpink maintient son trône dans le classement de la reconnaissance publique de juin

ⓒ YG Entertainment

Chez les filles, c’est Blackpink qui est le meilleur girls band en matière de reconnaissance publique au mois de juin. Comme c’est le cas chez les garçons, l’occupante de la première place n’a pas changé par rapport au résultat du mois dernier.





Afin d’établir ce classement, l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a analysé du 7 mai au 8 juin plus de 96 millions de données.





Le niveau de reconnaissance des groupes féminins est mesuré en tenant compte de plusieurs éléments, comme l’évaluation positive ou négative, l’influence sur les médias, la capacité de communication et l’intérêt des consommateurs.





Les quatre jeunes filles de Blackpink sont qualifiées principalement de « jolies », « mignonnes » et « performantes ». Elles sont suivies par TWICE, Oh My Girl, Red Velvet et IZ*ONE.