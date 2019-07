Le classement des plateformes de musique en streaming est jugé de moins en moins fiable

ⓒ Getty Images Bank

Nilo a beaucoup fait parler de lui il y a 14 mois en dominant l’une des plus grandes plateformes de musique en streaming. A l’époque, ce chanteur presque inconnu a même devancé des groupes populaires comme TWICE, EXO et Wanna One.





Face à ce triomphe incompréhensible, beaucoup d’internautes l’ont soupçonné d’avoir manipulé le classement à l’aide d’un logiciel. Depuis, d’autres chanteurs comme Shaun ont été également suspectés d’avoir eu recours à la même pratique frauduleuse.





Dans ce contexte, de plus en plus de fans accordent une grande importance au classement des ventes de disques, qui est beaucoup plus transparent et difficile à manipuler.