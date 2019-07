Jang Yoon-jung poursuit sa tournée nationale à Busan

Date : le 6 juillet 2019

Lieu : KBS Hall à Busan





Jang Yoon-jung se produira le 6 juillet à Busan dans le cadre de sa tournée nationale intitulée « Préparation ».





Si Kim Yeon-ja, qui monte sur scène le même jour à Daegu, est la superstar du trot de l’ancienne génération, Jang, âgée de 39 ans, représente plutôt la jeune génération. Pourtant, elle célèbre déjà le 20e anniversaire du lancement de sa carrière de chanteuse.





Jang a sorti au total huit disques officiels, dont le plus récent intitulé « Préparation » a été dévoilé en mars dernier, après quatre ans d’absence. Cette mère d’un garçon et d’une fille est également très présente dans le paysage audiovisuel en tant qu’animatrice. Ce concert sera donc une excellente nouvelle pour ses fans qui apprécient surtout sa voix et ses chansons.