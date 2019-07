Monthly Project Yoon Jong-shin 2019 (1)

Le projet mensuel de Yoon Jong-shin a débuté en mars 2010. Depuis, l’auteur-compositeur-interprète, qui a fait ses débuts en 1990 en tant que vocaliste du groupe 015b, ne manque pas de publier un nouveau single chaque mois.





En janvier cette année, il a sorti « Taxi Driver » signé par une équipe de musiciens baptisée DESK. Cette chanson est en quelque sorte la suite de « Parting Taxi » de Kim Yeon-woo, sorti en 2004. Yoon Jong-shin y a participé en tant que parolier. Si « Parting Taxi » était l’histoire d’un passager qui raconte son chagrin d’amour à un chauffeur de taxi, « Taxi Driver » est la réponse donnée par ce dernier à son client en pleurs.





Il s’agit du premier morceau choisi par Yoon Jong-shin pour son projet musical mensuel parmi de nombreuses créations proposées par des artistes indépendants.





En février, « Une pierre anguleuse » est publié toujours dans le cadre du Monthly Project Yoon Jong-shin. Signé et interprété par Yoon, cette chanson porte un regard critique sur la tendance qui pousse les gens à effacer leurs différences pour s’intégrer dans la société. L’artiste âgé de 49 ans, père de trois enfants, remet ainsi en question la société qui valorise l’harmonie globale au détriment des personnalités de chacun.





Yoon Jong-shin sort le mois suivant « Classy » qu’il a écrit, composé et interprété. C’est une lettre écrite par l’artiste né en 1969 à destination des jeunes âgés de 30 ans, donc nés en 1989. Célébrant cette année ses 30 années de carrière musicale, le musicien rend cet anniversaire davantage significatif à travers cette chanson.





En avril, on découvre « After you leave me » interprété par le jeune auteur-compositeur-interprète Jang Beom-june. Il s’agit d’une reprise de la chanson de Jang Ki-ho, membre du trio « Light and Salt » formé en 1988. Selon Yoon Jong-shin, Jang Beom-june, qui a cette année 30 ans, a réussi à moderniser ce morceau sorti en 1989, à savoir son année de naissance, en y ajoutant la touche de 2019.





Enfin, le mois de mai se termine avec « Le train pour Chuncheon », interprété par Tae-yeon. Il s’agit également d’une reprise. La chanson originale est signée et interprété par Kim Hyun-chul, qui a le même âge que Yoon Jong-shin.