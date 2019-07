© Getty Images Bank

Il y a quelques années, le gouvernement sud-coréen a promulgué une loi sur l’amélioration de la structure de distribution des terminaux, baptisée « dan-tong act » en coréen. « Dan » signifiant terminal et « tong » distribution. Cette loi avait pour objectif de corriger les distorsions du marché des télécommunications en supprimant les subventions excessives. Cependant elle a fait naitre une controverse pour ce qui est des réductions et autres remises et avantages pour les consommateurs.

S’inspirant de cette loi, une autre loi la « ca-tong act », « ca » signifiant ici carte, autrement-dit en français la loi sur la distribution des cartes de crédits devrait bientôt faire son apparition du fait que les autorités financières souhaitent réduire considérablement les avantages liés aux sociétés émettrices de ce genre de cartes. En fait, en plus des paiements par carte de crédit, les autorités souhaitent promouvoir de nouveaux systèmes de paiement avec l’arrivée de la technologie financière. Néanmoins, cette décision provoque des réactions négatives chez les consommateurs, qui risquent de ne plus pouvoir profiter des avantages de leurs cartes.

On ne peut que se féliciter que le gouvernement cherche à développer l'industrie de la fintech. Mais en même temps, décourager les consommateurs d’utiliser leurs cartes de crédit en leur faisant perdre leurs avantages de les utiliser revient un peu en quelque sorte à empiéter sur le droit de choisir. Il est donc peut-être nécessaire de mettre en œuvre des politiques plus pertinentes et plus appropriées pour que le développement des industries du futur n’érode pas les droits des consommateurs.